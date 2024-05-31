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極美品　ドイツ製　Paul Smith マフラー　マルチカラーストライプ
商品番号 O95811632561
商品名

極美品　ドイツ製　Paul Smith マフラー　マルチカラーストライプ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御覧頂きありがとうございます。[ブランド]ポールスミス　　　　　　(PaulSmith)[特徴]人気のマルチカラーのマフラー　　　　　ユニセックスでも使えます　　　　　ドイツ製[素材]ウール　　　　100%　　　　　　　　　　　　[カラー]マルチカラーストライプ、グレー　　　　　[コンディション]A[S]未使用品、タグ付き[A]ダメージや使用感がほぼない商品[B]多少の使用感がある商品[C]使用感があり多少のダメージがある商品[D]使用感があり大きなダメージがある商品[サイズ]総丈：約　154cm(フリンジ除く)幅:約　25✖️2cm(素人計測)(素人計測　多少の誤差はご了承下さい)折り畳んでの発送になりますあくまでも古着にご理解のある方のみ入札下さい古着は1点物　同じ物に次いつ出会えるかわかない、迷ったら是非ご購入下さい。他にも古着を出品してますのでよかったらご覧ください。即購入可能気軽にコメント下さい柄・デザイン···チェック柄・デザイン···ストライプ
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