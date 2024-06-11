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- （未使用、タグ付）KENZO オーバーサイズTシャツK-Tiger タイガー
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商品詳細
ネック···Uネックカラー···オレンジ柄・デザイン···ワンポイント刺繍季節感···夏袖丈···半袖２つ間違えて購入したため出品します胸元のワンポイントが可愛いです写真撮影のため開封しましたが着用はしておりません
http://narcologia.ru/goods/influenza550893.html
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