80s〜 ヴィンテージ Tシャツ　マルチプリント 総柄　菅田将暉　常田大希　レア

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モスキートヘッドやミリタリーや星条旗などお好きな方に袖と裾はシングルです#vintagetshirtsサイズ肩幅 約46cm身幅 約51cm着丈 約68cm袖丈 約19cm※素人採寸のため、多少の誤差がある場合がございます。ご了承下さい。※掲載商品の画像に関しまして、ご覧になられているブラウザやパソコン等の環境により、実際の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック