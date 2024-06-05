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80s〜 ヴィンテージ Tシャツ　マルチプリント 総柄　菅田将暉　常田大希　レア
商品番号 F38533119144
商品名

80s〜 ヴィンテージ Tシャツ　マルチプリント 総柄　菅田将暉　常田大希　レア
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,564 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モスキートヘッドやミリタリーや星条旗などお好きな方に袖と裾はシングルです#vintagetshirtsサイズ肩幅　約46cm身幅　約51cm着丈　約68cm袖丈　約19cm※素人採寸のため、多少の誤差がある場合がございます。ご了承下さい。※掲載商品の画像に関しまして、ご覧になられているブラウザやパソコン等の環境により、実際の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック
http://narcologia.ru/goods/reinforcement299899.html
http://narcologia.ru/goods/choice469385.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation875221.html
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