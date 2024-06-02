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[新品未使用] NEW ERA NBA ボストンセルティックス キャップ カーキ
商品番号 U99243295175
商品名

[新品未使用] NEW ERA NBA ボストンセルティックス キャップ カーキ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,627 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用完売品NBAオフィシャルライセンスBostonCeltics9twentyニューエラボストンセルティックスアジャスタブルウォッシュドサイドパッチローキャップカラー・カーキ/グリーン/ホワイトサイズ・ワンサイズ(約56.8-60.6cm)　　　　つばの長さ約7cm深さ約10cm素材・コットン100%送料込みゆうパケットプラスで発送フロントとサイドにチームロゴを配置シルエットはウォッシュ加工（軽いダメージ加工）を施した柔らかな被り心地が特徴の9TWENTY帽子ラックに飾ってあったコレクションで室内試着のみになりますが、あくまで自宅保管にご理解ある方のみお願い致します。メンズレディースウィメンズユニセックス男女兼用NBA.comneweracap.jpバスケットボールカジュアルストリートタウンユースジェイソンテイタムJaysonTatumジェイレンブラウンJaylenBrownデリックホワイトDerrickWhiteドリューホリデーJrueHolidayペット無し、喫煙無し素材···コットン形···ベースボールカラー···ベージュ、カーキ、グリーン
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