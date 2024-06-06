カーハート クリップ式サスペンダー ゴム 無地 ブラック 幅5cm 7450

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊サスペンダー一覧はこちらから↓↓#古着屋しのちゃんサスペンダー＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ビンテージ クリップ式 サスペンダー X型素材：ゴム色：総柄状態：クリップ部分に多少の使用感がありますが、全体的に良いコンディションです。長さ :約100cmでの撮影です幅 :5cm＊多少誤差が生じることをご了承くださいませ。クリップ式サスペンダー、ボタン式サスペンダーを数多くお取扱い致しております。上記の#ハッシュタグ#にてお探しください。カジュアルトラッド紳士レザーアイテムレトロ



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