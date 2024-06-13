OUR LEGACY アワーレガシー BELT ベルト 80

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商品詳細
OURLEGACY(アワーレガシー)のBELT2CMBLACKDEBOSSEDGATORです。色はブラック×シルバー。クロコの型押しが高級感のあるレザーベルト。シルバーのバックルは存在感がありながら、細めのベルト幅が上品なデザイン。程良い厚みがあり、長くお使い頂けます。ご自分でお好みの位置にベルト穴をあけて頂くことも可能です。試着のみ、新品未使用です。MADEINPORTUGAL素材：レザー(本革)サイズ：80即購入可能です！
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