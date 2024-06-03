【激レア】90s 2pac tシャツ vintage

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2pacのtシャツになります。5年ほど前に古着屋で購入しました。ずっと探してやっとの思いで手に入れた物で気に入っており、ずっと保管しておりましたが、金欠なので出品します年々高騰している2pactシャツのなかでも見ることのなくとてもかっこいいデザインになっており、状態も非常にきれいです。洗濯することで色落ちやプリントの割れなども楽しむことができます。同じプリントの物はあったとしてもこの状態の物はこの商品だけだと思います。170cmの方でもダボッと着れるサイズ感になっています。vintageマニアの方や、HIPHOPが好きな方大切にしてもらえる方の手に渡ってほしいです！カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋,冬柄・デザイン...プリント（ロゴなど）#HIPHOPTシャツ#ヒップホップ#2pac#2パック#古着#tシャツ#黒tシャツ#バンドt#ラップ#ラッパー#90s#ヴィンテージ#ビンテージ#vintage#おしゃれ#00s#激レア#1点物#vintagetシャツ