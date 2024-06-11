【全額返金保証・送料無料】プラダの長財布・正規品・美品・メタルロゴ・綺麗・黒色



PRADAプラダ 長財布 メンズ サフィアーノレザー 黒 | eclipseseal.com



極美品】PRADA 長財布 ラウンドファスナー サフィアーノ ロゴ刻印 黒 ...



極美品】PRADA 長財布 ラウンドファスナー サフィアーノ ロゴ刻印 黒 ...



PRADA プラダ ラウンドファスナー 長財布 黒 ブラック 赤 ロゴ | wic ...



極美品 PRADA プラダ 長財布 サフィアーノ レザー ブラック 黒色 正規 ...



美品★プラダ PRADA 三つ折り財布 三角ロゴ サフィアーノレザー ブラック | フリマアプリ ラクマ



美品‼︎ PRADA (プラダ) 長財布 サフィアーノ レザー 三角ロゴ



PRADA - 美品☆プラダ PRADA 三つ折り財布 三角ロゴ サフィアーノ ...



2023年最新】PRADA プラダ カードケースエンボスロゴの人気アイテム ...



極美品】PRADA 長財布 ラウンドファスナー サフィアーノ ロゴ刻印 黒 ...



正規品 PRADA サフィアーノ ブラック 黒 リボン ラウンド プラダ財布 ...



美品‼︎ PRADA (プラダ) 長財布 サフィアーノ レザー 三角ロゴ



希少✨】プラダ 折り財布 三角プレート 三角ロゴ | tradexautomotive.com



プラダ PRADA サフィアーノ長財布 ラウンド L字 ブラック ゴールドロゴ ...



美品 ✨ プラダ サフィアーノ コンパクトジップ メタルロゴ ブラック ...

ご覧いただきましてありがとうございます。2023年5月に山口県下関市の古物市場で購入いたしました、プラダのサフィアーノレザーメタルロゴブラック綺麗長財布でございます。気持ちよくご利用いただけますよう【発送前の再クリーニング・メンテナンス】を行っております。「即購入や無言のお取引も大歓迎でございます！」▼▼▼[商品ランク一覧]N：新品S：新品同様SA：極美品A/AB：美品BA/B：良品BC：使用感のあるリユース品C～E：ダメージが多いリユース品J：ジャンク▼▼▼[外側ランク：A]写真○箇所の薄擦れ(小)、使用感(中)[内側ランク：SA]フリーポケット表面にカード入れの転写跡(極小)、使用感(小)▼▼▼ブランド：PRADA種別：長財布対象性別：メンズ主な素材：サフィアーノレザー粉吹き・べたつき：特にございません色合い：ブラック(黒色)重量：140gサイズ：縦9cm×横18.5cm×幅2cmシリアルNo.：236外側ポケット：なし内側ポケット：小銭入れ、お札入れ×1、カード入れ×13、フリーポケット×4付属品：本体のみ参考価格：87,000円管理番号：L857▼▼▼黒を基調としたサフィアーノレザーは、細かなエンボス型押し加工を施し、シンプルかつ華麗なデザイン性に、大人のシックな雰囲気に満ちています。内側には複数ポケットを用意し、しっかりと収納力を備えながら、スーツのポケットにも入るスリムなサイズ感で使い勝手抜群。フロントのメタルロゴが目を惹くアクセントで、お客様のワンランク上のスタイリッシュな雰囲気とともに、プラダらしいエレガンスを放つ逸品でございます。些細なご質問やご相談も、お気軽にお尋ねくださいませ(^^*)#Rozenaのプラダ一覧#Rozenaの財布一覧