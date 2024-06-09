新品Maison Margiela カードホルダー コインケース 小銭入れ

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☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆なぜ低価格で販売するのでしょうか？海外のディスカウントショップから大量に仕入れているため、低価格で販売する。大幅な値下げ交渉はご遠慮下さい。(値下げ出来ない物もありますので予めご了承下さい)⭐️出品一覧 #Mark2のお店 一点物を出品しております☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆【商品説明】マルジェラのカードケースは独特なデザインとスタイルを持ち、モダンかつクラシックな要素を組み合わせています。そのため、おしゃれで個性的な印象を与えます。クレジットカード六枚入れますMaisonMargiela流行のカードケースです■ブランド:MaisonMargiela■状態:新品未使用■カラー:黑■サイズ※長さ:10CM※高さ:8cm※サイズに関しまして素人採寸のため若干の誤差はご了承くださいませ。⚠️《注意事項》⚠️※ご購入後のキャンセルはご遠慮ください。（色が違うなど）(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます。お手数ですが評価前にご連絡ください。)※色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ。※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。※確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。また、特に状態に敏感な方の購入はお控え下さい。※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。ご不明な点がありましたらお気軽にご質問下さい⭐️