NEIGHBORHOOD×WINDANDSEA キャップ

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商品詳細
NEIGHBORHOOD×WINDANDSEAコラボレーションアイテムになります！NEIGHBORHOOD2021SEASON-01COLLECTIONカラー···ブラック熊谷隆志氏が多岐にわたる経験と独自のライフスタイルを集約したブランド\"WINDANDSEA(ウィンダンシー)\"とデザイナー滝沢伸介氏が1994年に東京・原宿にてスタートしたNEIGHBORHOODのコラボレーション第二弾が登場！フロントにリフレクタープリントのNEIGHBORHOODロゴと、ミラー反転したWINDANDSEAの刺繍ロゴを配した6パネルキャップです！バックにもコラボならではのロゴが入り、両ブランドのファン垂涎の仕上がり！つば約7cm頭周り約56cm高さ約13cm
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