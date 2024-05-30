レア 90s USA製 ディズニー ミッキーマウス Ｔシャツ XL黒 ミニー

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90sUSA製Disneyディズニー、ミッキーマウスミニーＴシャツ。MICKEYUNLIMITEDタグ、裾袖シングルステッチ。「©︎DISNEY0208」コピーライト入り今後も高騰が予想されるデザインです。COLOR ブラックSIZEONESIZE素材:100%COTTONMADEINUSA肩幅53.5cm袖丈20.5cm身幅57.5cm着丈79.0cm状態追記●フェード、毛羽立ち他にも多数出品しております。#CWS古着是非ご覧下さい。※手作業による平置き採寸の為、多少の誤差が生じる場合がございます。※近距離の写真におきまして、撮影環境等で微妙な色の誤差、またご覧になられるPC環境によっても色目の差異がございます。※汚れが複数の場合、写真に載せられない為割愛させて頂くことがあります。※古着に関しての小傷や汚れでの返品は一切お断りしております。商品の性質としてご理解いただきますようお願い致します。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬#トゥイーティー#TweetyBird#Tweety#ワーナーブラザース#エンターテインメント#WarnerBros#Entertainment#ルーニーテューンズ#LooneyTunes#ワイリーコヨーテ#WileE#Coyote#タズマニアンデビル#TasmanianDevil#ディズニーランド#ミニー#グーフィー