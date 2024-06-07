【フォロワーさま限定】　VIXEN GIRL メッシュキャップ　赤

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商品詳細
定番のトラッカー型メッシュキャップ。#杉田洋服店_ヒステリックグラマーブランドの代表的グラフィックの一つでもあるVIXENGIRLプリントをフロントに配した、アイコニックなキャップ。メッシュはソフトメッシュを採用しているため、肌なじみがよくメッシュ特有のチクチク感を感じず着用できる。後ろに備えたアジャスターでサイズ調節が可能。【品番：02223QH03】
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