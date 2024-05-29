ポールスミス Paul Smith マルチカラーストライプ ウール マフラー

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ご覧いただきありがとうございます。◎アイテムポールスミスPaulSmithマルチカラーストライプウールマフラー◎商品説明PaulSmithの代名詞のマルチカラーストライプを全面に使用したマフラーです。２シーズンほど着用しました。シーズン終わりにクリーニングに出していたのでタグの文字が薄れてしまっていますが、糸のほつれ等なく使用に問題はありません。◎サイズ縦約150cm横約29cm平置きで採寸しています。多少の誤差はご容赦ください。◎状態目立つ傷や汚れは無く、比較的状態は良いです。素人保管の中古品ですので、その点ご理解ください。◎カラーマルチカラーストライプ◎素材ウール100%ドイツ製◎配送らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便にて当日〜1日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。