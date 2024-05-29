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ポールスミス Paul Smith マルチカラーストライプ ウール マフラー
商品番号 M16460481362
商品名

ポールスミス Paul Smith マルチカラーストライプ ウール マフラー
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。◎アイテムポールスミスPaulSmithマルチカラーストライプウールマフラー◎商品説明PaulSmithの代名詞のマルチカラーストライプを全面に使用したマフラーです。２シーズンほど着用しました。シーズン終わりにクリーニングに出していたのでタグの文字が薄れてしまっていますが、糸のほつれ等なく使用に問題はありません。◎サイズ縦約150cm横約29cm平置きで採寸しています。多少の誤差はご容赦ください。◎状態目立つ傷や汚れは無く、比較的状態は良いです。素人保管の中古品ですので、その点ご理解ください。◎カラーマルチカラーストライプ◎素材ウール100%ドイツ製◎配送らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便にて当日〜1日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
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