極美品 未使用タグ付 プーマ スリップストリーム アーカイブ スニーカー

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商品詳細
極美品未使用タグ付PUMASLIPSTREAMARCHIVEREMASTプーマスリップストリームアーカイブリマストスニーカー26.5cm392081-01【全品一点もの】サイズ：26.5cmカラー:グリーン/ホワイト定価:14300円状態は未使用タグ付きの極美品です。しっかり状態を確認しておりますが、見落としている箇所がある可能性がございますので、“状態は画像でご確認ください”。使用頻度はわかりかねますので、“状態は画像でご確認ください”。”神経質な方”はご遠慮下さい。靴の中古品ですので”ソールの底、サイドの汚れ”は目立った汚れに含みませんので、予めご了承ください。
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