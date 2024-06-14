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極美品 未使用タグ付 プーマ スリップストリーム アーカイブ スニーカー
商品番号 K92898697379
商品名

極美品 未使用タグ付 プーマ スリップストリーム アーカイブ スニーカー
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 2,348 円
在庫状況 あり

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商品詳細

極美品未使用タグ付PUMASLIPSTREAMARCHIVEREMASTプーマスリップストリームアーカイブリマストスニーカー26.5cm392081-01【全品一点もの】サイズ：26.5cmカラー:グリーン/ホワイト定価:14300円状態は未使用タグ付きの極美品です。しっかり状態を確認しておりますが、見落としている箇所がある可能性がございますので、“状態は画像でご確認ください”。使用頻度はわかりかねますので、“状態は画像でご確認ください”。”神経質な方”はご遠慮下さい。靴の中古品ですので”ソールの底、サイドの汚れ”は目立った汚れに含みませんので、予めご了承ください。
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