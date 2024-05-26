SDVX レイシス tシャツ

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EXITTUNESDANCEPARTY2016-SOUNDVOLTEXFLOORANTHEM\u0026beatnationsummit-にて販売された、レイシスのtシャツです。2,3回ほど着用し、保管しておりました。素人保管のため神経質な方は御遠慮ください。ボルテサウンドボルテックス