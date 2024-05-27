【レア】ヴィヴィアンウエストウッド　長財布　ラウンドファスナー　ヴィーガン　黒

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【商品情報】■商品名VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド ビビアン長財布ロングウォレットwallet小銭入れ札入れカード入れ定期入れ名刺入れラウンドファスナー ラウンドジップシルバー金具 シルバーオーブ メタルオーブ ORBVEGANヴィーガンメンズ レディース ユニセックス 男女兼用■カラーブラック 黒■素材ヴィーガンレザー 革■サイズ縦:10cm横:19cmマチ:2cm※個人採寸の為、多少の誤差はご理解お願い致します。■仕様・ファスナー付き小銭入れ×1・札入れ×2・カード入れ×12・フリーポケット×3※詳細は写真でご確認ください。■購入元大手ブランド買取店※鑑定済みの正規品です■付属品本体のみ【商品状態】オーブや財布の角に多少のスレがありますが目立つものではありません。中身は綺麗です。中古品ですので多少の使用感はありますが、目立ったダメージはなく、まだまだ長くお使い頂けます(^^)【梱包、発送】防水対策をして、即日発送致します。【その他】状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。撮影は色味に注意して行なっていますがモニター環境によっては異なって見える可能性がございます。中古品ですので、多少の傷やスレなどはございます。ご理解いただける方のみ購入お願い致します。☆ペット、喫煙者はおりません。☆即購入大歓迎です。☆深夜・早朝の購入、コメントもOKです。☆値引き交渉中、質問やり取り中であっても、購入者様を優先させていただきます。