メキシコ製 ターコイズ 大きなトップ 925シルバー ペンダント ネックレス

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MEXICO925STERLING素材：925シルバー（スターリングシルバー）存在感のある大きなトップです。チェーンは最長で65cm位のロングチェーンですが画像8下のように無段階にお好みの長さで使用できます。スレキズや銀製品特有のくすみ黒ずみがあります。状態に神経質な方は購入をお控え下さい。らくらくメルカリ便（送料出品者負担、宅急便コンパクト）で発送します。↓↓クリックその他のインディアンジュエリーやメキシカンジュエリーなど私の出品一覧#impilsner↓↓クリックその他のペンダント/ネックレス私の出品一覧#pendantpilsner↓↓クリックその他のアクセサリー私の出品一覧#accessoryandotherspilsner管：SF1-02