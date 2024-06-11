レトロ 希少 プレミア ソアラ SOARA TOYOTA トヨタ キーホルダー ...

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商品詳細
新品 非売品 TOYOTAのSOARA、限定キーホルダーです。見る角度によって色味が変わります。当時物です。コレクションされている方いかがでしょうか？ぜひご検討くださいませ。#ホログラム#フライングライオン#TOYOTA#ソアラ#年代物
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