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レトロ　希少　プレミア　ソアラ　SOARA TOYOTA トヨタ　キーホルダー
商品番号 U36088389371
商品名

レトロ　希少　プレミア　ソアラ　SOARA TOYOTA トヨタ　キーホルダー
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 30,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品　非売品　TOYOTAのSOARA、限定キーホルダーです。見る角度によって色味が変わります。当時物です。コレクションされている方いかがでしょうか？ぜひご検討くださいませ。#ホログラム#フライングライオン#TOYOTA#ソアラ#年代物
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