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バーバリー 長財布 ダブルフャスナー ラウンド ブラック
商品番号 V81717218359
商品名

バーバリー 長財布 ダブルフャスナー ラウンド ブラック
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリーのダブルフャスナー長財布です。カード等20枚内ポケット4箇所内フャスナー小銭入れお札(大量に入ります)内ポケットにはスマフォも入れられます。長財布ですが、これひとつで非常に重宝します。横22.5縦14幅4使用による若干の擦れ等はありますが目立った傷や汚れはないのでまだまだご使用いただけると思います。申し訳ないですが、箱等付属品はありません。現在はあまり出回っていないものですが、間違いなく正規品です。あくまでも中古品ですので写真でよくご判断の上、ご購入下さい。
http://narcologia.ru/goods/scissoring495096.html
http://narcologia.ru/goods/smear88904.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture803641.html
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