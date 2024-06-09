オイルドホースラフアウト ハンティングジャケット

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カラー...オリーブグリーン今年頭頃に購入しました。着用は今まで２、3回ほど、ウォッシャブルのホースレザーで、自身で水洗いを2回行いました。(初期のオイル臭をある程度取る為)サイズはxl参考定価160,000程購入時、motoでの当サイズ在庫が切れたようでした。これからのエイジングが楽しみな逸品です。実物は3.4枚目の写真です。宜しくお願い致します。