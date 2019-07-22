【美品 高級イタリア製生地】ポール スミス スーツ マルチストライプ 紺 L

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○アイテムPaulSmithLondonポールスミスロンドンLANIFICIOF.LLICERRUTIチェルッティ高級生地イタリア製生地日本製L紺色ネイビーストライプ柄スーツセットアップ上下テーラードジャケット2B2ボタン2釦ジャケットサイドベンツ総裏地マルチストライプ※チェルッティは、1881年にイタリアのビエラで創業された老舗生地メーカー。ゼニア、ロロピアーナと並ぶイタリアの代表的な生地メーカーで、糸の生産から服地の製造、製品の販売までを一貫しておこなう総合的スタイルメーカーです。○サイズ・ジャケット表記サイズL肩幅42cm身幅49cm袖丈60cm着丈73cm・パンツ表記サイズLウエスト80cm股上32cm股下65cmわたり幅25cm裾幅19cm→平置きにて、実際の計測になります※多少の誤差はご了承ください○カラー紺色ネイビー○素材ウール100%○状態特に目立つような傷汚れはなくまだまだご着用頂けます。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。梱包に関しましてはコンパクトにします。商品は全て国内のブランドショップ又は大手リサイクルショップで購入した正規品です。