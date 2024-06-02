美品 ライオンハート キングダム クラウンネックレス

材質···シルバー発売当時、OIOIオンラインにて購入着用期間極少ですが、長期保管品の為細かい事を気になさる方は御遠慮下さい。クリーニングクロスにて磨いてから発送させて頂きます。チェーン長さ約50cmお気軽にお問い合わせ下さい。付属品箱#ライオンハート#LIONHEART#ネックレス#シルバー#シルバー925



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