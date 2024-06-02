純プラチナ Pt1000 男女兼用 シンプルネック 10.5ｇ 42㎝ X842

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【商品説明】カラー：シルバーカラー材質 ：Pt1000重量 ：約10.5ｇ長さ ：約42㎝幅 ：約2.5ｍｍ小傷がございますが目立った大きな傷はございません。プラチナが安い今がチャンスです。ネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便にご変更の場合プラス料金（500円）を頂いております。質屋が購入#プラチナ#Pt1000#シルバー#女性#男性#winwin#ウィンウィン