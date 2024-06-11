SOSHI OTSUKI ウール コーチジャケット

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商品詳細
購入しましたが、タンスで眠っているので出品します。ほとんど着ていません。サイズ46肩幅65cm身幅72cm着丈71cm裄丈88cm袖丈55cmカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···ウールジップ・ボタン···ボタン留め季節感···春、秋、冬
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