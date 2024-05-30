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NEW ERA キャップ　ブルックリン　青
商品番号 C99233922490
商品名

NEW ERA キャップ　ブルックリン　青
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー形···ベースボールBrooklynの帽子です。サイズ　73/4昔のモデルで着用せず暗所にて保管していました。長期保管で多少の色褪せありますが気にならない程度です。当時物で12年程前の物になります。現行でこの復刻は出ていないと思います。シンプルイズベスト。jay-znasNYニューヨーク
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