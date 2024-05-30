NEW ERA キャップ　ブルックリン　青

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カラー···ブルー形···ベースボールBrooklynの帽子です。サイズ 73/4昔のモデルで着用せず暗所にて保管していました。長期保管で多少の色褪せありますが気にならない程度です。当時物で12年程前の物になります。現行でこの復刻は出ていないと思います。シンプルイズベスト。jay-znasNYニューヨーク