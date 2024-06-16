アイケーイー IKE HOODED MILITARY BLOUSON size2

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商品詳細
新品未使用品ですが、1度人の手に渡った物ですので、完璧を求める方、神経質な方、ご遠慮ください。sizeなど、画像3枚目、参考にしてください。商品シールの左上が、剥がれかけてしまっています。画像9枚目、ご確認お願いします。NCNRでお願いします。大幅値下げは、厳しいかもしれませんが、お値下げ、ご希望の方は、コメントにて、希望額の明記をお願いします。送料の関係で、圧縮しての、発送とさせていただくことになるかもしれません。定価38,060円(税込)#SPYAIR#IKE#IKEPROJECT#アイケーイー#008#ニルズ#ユリウス
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