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- 1460 U【人気モデル】ヒステリックグラマー☆ヒスガールワッペン ジャケット
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商品詳細
◆当店、#古着屋YHS の商品は、送料無料・即購入OKです。◆新商品は入荷次第、随時出品しております。 お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。◆値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。◆ブランドHYSTERICGLAMOUR / ヒステリックグラマー◆特徴 ヒスガールワッペン◆サイズ表記 M◆サイズ実寸（単位：cm） 着丈：67 身幅：50 肩幅：42 袖丈：62◆カラー 黒 / ブラック◆素材 綿（コットン）・ポリウレタン・ポリエステル◆購入元 ブランドリユース店 質屋・古物市場・ストア商品◆状態 USED ホームクリーニング済（タバコ臭・ペット臭無し）◆発送 らくらくメルカリ便（匿名配送・追跡・紛失補償付き） #YHS_1460U
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