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二つ折本革長財布／美品
商品番号 G85437729064
商品名

二つ折本革長財布／美品
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 1,908 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロゼット収納の10年以上前購入の二つ折牛皮の長財布（未使用）です。◇大きさ縦：10㌢　横：19㌢　厚さ：2㌢◇収納　(多収納可能）　・カード入➡6カ所　・領収書入れ➡3カ所　・ファスナー小銭入1カ所　・紙幣入れ➡2カ所　・口金入れ➡1カ所中二折収納※分かり難いですが口金止金具　部3箇所に同色メッキの剥がれ　2～3㍉あり（ファスナー側）⚪以上の状態で大変使い勝手の　良い長財布と思います⚪是非、御検討方宜しくお願い　致します！※再、値下げしました！カラー...ブラウン財布形...長財布素材...本革
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