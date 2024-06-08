二つ折本革長財布／美品

クロゼット収納の10年以上前購入の二つ折牛皮の長財布（未使用）です。◇大きさ縦：10㌢ 横：19㌢ 厚さ：2㌢◇収納 (多収納可能） ・カード入➡6カ所 ・領収書入れ➡3カ所 ・ファスナー小銭入1カ所 ・紙幣入れ➡2カ所 ・口金入れ➡1カ所中二折収納※分かり難いですが口金止金具 部3箇所に同色メッキの剥がれ 2～3㍉あり（ファスナー側）⚪以上の状態で大変使い勝手の 良い長財布と思います⚪是非、御検討方宜しくお願い 致します！※再、値下げしました！カラー...ブラウン財布形...長財布素材...本革



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