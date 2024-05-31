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クロムハーツ　コインケース
商品番号 O32421316314
商品名

クロムハーツ　コインケース
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 19,449 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Chromeheartsのコインケース。小銭入れ国内正規品店で購入購入後ほぼ使用せず保管していた為状態は良い方ですが写真にてご確認ください。中古品ですのでご理解ある方でお願いします。購入後の返品、値下げ交渉は一切応じかねますのでなにかありましたら購入前にコメントください。付属品なしカラー···ブラック
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