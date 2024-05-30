Matin Kim マーティンキム　カードケース　カード入れ 黒

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商品詳細
☆値下げ不可☆即購入OK【商品名】\u2029・MatinKimマーティンキム\u2029\u2029【カラー】\u2029・黒 Black\u2029\u2029【詳細】\u2029サイズ：タテ10.5cm×ヨコ7.5cm×マチ1cm重量：約80g素材：牛革、合成皮革収納：カードポケット3、外ポケット1マーティンキムのカードケースは、シンプルなデザインと機能性を兼ね備えたアイテムです。アコーディオンのように広がる構造で、カードや紙幣などをたくさん収納することができます。コンパクトなサイズで持ち運びにも便利です。マーティンキムのカードケースは、素材にもこだわっています。牛革や合成皮革など、上質な素材を使用しています。また、丁寧な縫製で仕上げられているので、長く愛用することができます。マーティンキムのカードケースは、おしゃれな女性に人気のアイテムです。普段使いはもちろん、特別な日の装いにもぴったりです。★海外製品を取り扱う店舗で購入した並行輸入品です。ご理解の上、ご購入お願いします。★すり替え防止のため、購入後の返品、交換はご遠慮ください。
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