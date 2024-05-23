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NBA レイカーズ チャンピオンリング 指輪 レブロン・ジェームズ
商品番号 C40936374433
商品名

NBA レイカーズ チャンピオンリング 指輪 レブロン・ジェームズ
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 3,144 円
在庫状況 あり

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商品詳細

迅速対応\u0026送料自己負担致します！レブロン・ジェームズが2019-2020シーズンにレイカーズで優勝を成し遂げたときのチャンピオンリングです(レプリカ)。実物は重量感と光沢感があり高級感に溢れているのでインテリアとしても最高です。
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