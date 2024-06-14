本革長財布　高級牛革　メンズ　お洒落　大容量　軽量　長財布

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商品詳細
通常価格12800円→5000円新品未使用 送料無料素材：牛革色:茶色重さ：140gサイズ：横19cm縦9.5cm厚さ2cmカード入れ×12小銭入れ×1札入れ×1フリーポケット×2他にもハンドメイドのノーブランド財布(サイフ)、バック(カバン鞄)、レザー、革小物など出品していますので是非他の出品もご覧ください。よろしくお願いいたします。レディース本革 レザートーンオイルヌメ革ハンドメイド皮革かばん鞄レザークラフトfesフェスズッケロズッケロフィラートRobitaロビタgentenゲンテンカンミアルベロオールドコーチイルビゾンテダコタリンネルキナリノHERZ土屋鞄クレドランロンハーマンCI-VAチーバBREEブリーヌメ革シンプル
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