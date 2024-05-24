【美品】バーバリー　ロゴ　チェック　コインウォレット　ダークチャコール　小銭入れ

◯商品情報バーバリーロンドンのコインケースになります。○ブランド：BURBERRY(バーバリー)○商品名：ロゴチェックコインウォレット○品番：8025125110269A5656○スペック：【開閉】ファスナーBURBERRYLONDONENGLAND バーバリーロンドンイングランド小銭入れ コインケース マルチケースロゴチェック ロゴグラフィック チャコールグレー コンパクト保存袋 ケアカード タグ付きレディース メンズ ユニセックス 紳士婦人 男女兼用#アパレルのらりく#レディース小物のらりく#メンズ小物のらりく色んな商品を置いてますので見ていってください(^^)○状態 ロゴ下段、BURBERRYの7文字目の『R』の上に若干の傷があります。その他目立った傷や汚れもなくキレイ状態です。※写真をご確認ください。○サイズ(約)：縦10cm×横14.5cm×厚さ0.5cm○カラー：ダークチャコール○材質：表地／熱可塑性ポリウレタン68%、ポリエステル21%、コットン11%トリム／レザー100%裏地／ポリエステル100%○購入先リサイクルショップ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★積極的に値段交渉受け付けてます！★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★☆まとめて購入して頂ける方は、その分割引させて頂きます!☆匿名配送送料無料メルカリ便にて発送予定即購入OKコメント無し購入OK早いもの勝ち気になることなどありましたらコメントください。最後までご覧いただきありがとうございました！柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック



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