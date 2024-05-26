美品　18号　ジャスティンデイビス　タイニー　スカル　リング　指輪　SRJ266

【商品説明】JUSTINDAVIS（ジャスティンデイビス）の、TinySkullBandRingタイニースカルバンドリングSRJ266。小さなスカルとクラウン、そしてジルコニアの組み合わせが美しい、ジャスティンデイビスらしいデザインのリング。デザインは強めですが、細身ですっきりしたシルエットで悪目立ちせず普段使い出来ます。男性にも女性にもおすすめ。【状態】全体にわずかな傷やくすみがありますが、特に目立った大きな傷や汚れはなく状態は比較的良いと思います。ジルコニアの取れはありません。10段階で8程度、ほとんどの人が美品と感じるコンディションですが、あくまでも中古ですので神経質な方は購入を控えてください。【素材】silver925（925刻印あり）ジルコニア【サイズ】18号【付属品】無し【その他】このほかにも数百点以上のネックレスやリング・バングル・ピアスといったブランドシルバーアクセサリーを扱っています。プロフィールより商品一覧に飛べますので、ぜひご覧ください。【管理番号】00470008メンズレディース古着WSS



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