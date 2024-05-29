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新品 New Era 9FIFTY アスレチックス ペイズリー キャップ
商品番号 W21293745576
商品名

新品 New Era 9FIFTY アスレチックス ペイズリー キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入前にコメントお願いします。NewEra【ニューエラ】OaklandAthleticsTeamColor9FIFTYBrimPaisley【9FIFTYオークランドアスレチックスキャップ】ストリートカルチャーのアイコン「9FIFTY」のMLBオークランドアスレチックスのオフィシャルキャップ。クラウンは独特の高く幅のあるフォルムで、フラットバイザーを採用しています。フロントパネルの内側に芯を作っており、型崩れしにくいようになっています。59FIFTYと同様のフォルムながらスナップバック仕様でサイズ調整が可能なモデルです。サイズ（約）：56.8-62.5cm色：GREEN素材：100%POLYESTER生産国：CHINAカラー...グリーン形...ベースボール
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