革蛸　フラップコインケース　type-C ヨーロピアンコバルトブルー　正規品　A

ご覧いただきありがとうございます。申し訳ございませんが、こちらお値下げ不可となります。革蛸のコインケースです。中に仕切りがあります。カードも入るサイズですので、お札を折って入れてコンパクト財布としてもお使いいただけます。色はコバルトブルー×ブラック、新品未使用品です。革の部位によって色ムラがありますが、元からのものです。予めご了承下さい。MADEINJAPAN■サイズ75mm×105mm■仕様カードポケット×1、コイン収納ポケット×1■素材コバルトブルー:ヨーロピアンサドルレザーナチュラル:国産 牛本革■付属品正規品保証カードご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。レザーウォレット



予約販売品 革蛸 フラップコインケース TYPE-C ヨーロピアンレザー ...



革蛸謹製 フラップコインケースTYPE-C イタリアンサドルレザー ...



革蛸の値段と価格推移は？｜19件の売買データから革蛸の価値がわかる ...



70%OFF!】 革蛸 フラップコインケース type-C 小銭入れ ヨーロピアン ...



開放倉庫 | 【中古】革蛸謹製 TYPE-C フラップ コインケース/小銭入れ ...



革蛸オリジネーター TYPE-C フラップコインケース コインケース ...



革蛸謹製 フラップコインケースTYPE-C イタリアンサドルレザー／クレイジーパターン



革蛸謹製 台形多機能コインケース ヨーロピアンサドル-革蛸 WEB SHOP



革蛸謹製 フラップコインケースTYPE-C- 蛸頭-革蛸 WEB SHOP



革蛸オリジネーター TYPE-C フラップコインケース コインケース ...



革蛸謹製 フラップコインケースTYPE-C- 慈蛸-革蛸 WEB SHOP



ビルウォールレザー 20TH anniversary トップ - ネックレス



開放倉庫 | 【中古】革蛸謹製 TYPE-C フラップ コインケース/小銭入れ ...



革蛸謹製 フラップコインケースTYPE-C- 仏蛸-革蛸 WEB SHOP



革蛸 ロングウォレットの値段と価格推移は？｜4件の売買データから革蛸 ...