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革蛸　フラップコインケース　type-C ヨーロピアンコバルトブルー　正規品　A
商品番号 V62690841655
商品名

革蛸　フラップコインケース　type-C ヨーロピアンコバルトブルー　正規品　A
ブランド名 カワタコ
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。申し訳ございませんが、こちらお値下げ不可となります。革蛸のコインケースです。中に仕切りがあります。カードも入るサイズですので、お札を折って入れてコンパクト財布としてもお使いいただけます。色はコバルトブルー×ブラック、新品未使用品です。革の部位によって色ムラがありますが、元からのものです。予めご了承下さい。MADEINJAPAN■サイズ75mm×105mm■仕様カードポケット×1、コイン収納ポケット×1■素材コバルトブルー:ヨーロピアンサドルレザーナチュラル:国産　牛本革■付属品正規品保証カードご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。レザーウォレット
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