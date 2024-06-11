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- 新品 S マルジェラ 21aw ドライバーズニット キャップ 黒 2115
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商品詳細
●購入店舗→正規取扱店●サイズ表記→S●実寸（素人採寸ですので誤差はご了承ください）→縦17cm横21cm●国内定価(税込)→44000円●素材→ウール60%コットン40%●状態→新品未使用タグ付きです。もちろん切り離されておりません。●商品詳細→マルジェラの21awのニット帽子、ニットキャップ、ビーニーです。ドライバーズニットキャップとい名前の通り、そのシーズンのドライバーズニット同じ編み方、素材で構成されております。色味は黒です。col900でブランド扱いも紛れもなく黒です。※注意事項※値引き交渉不可です。徹底した管理のもと間違いなく本物を扱っています。万が一にもありえないですが、偽物だった場合返品受けつけます。基本的には個人保存品ですので、不明点は質問の上で購入お願いします。#Hiro1313マルジェラ黒系#Hiro1313マルジェラニット#Hiro1313マルジェラ小物#Hiro1313マルジェラ21aw
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