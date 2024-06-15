Paul Smith ネックレス

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PaulSmithネックレス、箱付きです。目立った汚れや傷はありませんが、裏面が表面に比べてやや曇ってると感じます。写真にてご確認下さい。箱無しの場合300円ほど値引きいたします。中古品ということをご理解の上ご購入よろしくお願いいたします。コメントなし、即購入大丈夫です