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【極美品・付属アリ！】モンブラン　マイスターシュテュック　カードケース　メンズ
商品番号 E21069608642
商品名

【極美品・付属アリ！】モンブラン　マイスターシュテュック　カードケース　メンズ
ブランド名 モンブラン
特別価格 税込 5,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ブランドオークションサイトにて購入した正規品鑑定済みのお品です。【サイズ】縦…10cm横…7cm厚み…2cm【素材】レザー【仕様】モンブランマイスターシュテュックカードケースパスケース名刺入れメンズ【カラー】ブラック【付属品】箱【備考】ペット飼育ナシ喫煙者ナシ中古品にご理解のある方にご購入いただけると幸いです。他サイトでも同時出品しています。その為、ご購入後キャンセルになる可能性がございます。
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