専用✨ポールスミス 長財布 ロゴ型押し ゴールドロゴ サフィアーノレザー 紺色

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#kannaの財布shop●アイテムpaulsmithポールスミス長財布折財布ロングウォレットロゴ型押しシルバー金具ゴールドロゴ●カラーネイビー紺色●素材サフィアーノレザー●サイズ高さ:約9cm横幅:約19cmマチ:約2cm平置き実寸。●状態中古品ですので使用感はありますが、全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。※あくまで主観になりますので写真にてご確認ください(^^)●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。お急ぎの場合はご連絡いただけると助かります。●注意事項大手ブランド市場にて購入したものになります。商品は真贋鑑定済みです。写真に写っているギャランティカードや保存袋は特に記載がない場合撮影用で使用しているものです。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号:@#1319