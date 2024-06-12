ポケモンカード　スカーレット\u0026バイオレット　レイジングサーフ

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商品詳細
ポケモンカード スカーレット\u0026バイオレット レイジングサーフ１ＢＯＸ シュリンク付きイオンオンライン にて購入シュリンクの上にナイロンフィルムで梱包しています。（写真2.3枚目参照）すり替え防止の為返品不可です。中身による評価はご遠慮ください。本日中に発送いたします。売り切りたいので値下げ少しだけなら可
http://narcologia.ru/goods/recuperation313921.html
http://narcologia.ru/goods/displease713531.html
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