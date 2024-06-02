ポールハーデン　ポークパイストローハット【希少】

【希少】ポールハーデンストローハット以前こちらで購入致しましたが、当方には、sizeが大きく残念ですが、出品させて頂きました。頂きました際から、中のレザーは、外されていました。現物はあります。size56センチから58センチNaturalなカラーは、よくみかけますが、こちらの色目は、珍しです。❁ポールハーデン帽子にご理解ある方中のレザーが外されてるのをご理解ある方（レザー付属のリボン）はお渡しできます。新品ではなく、中古品である事の方のみよろしくお願いいたします。 ノークレームノーリターンでよろしくお願いいたします。素材...麦わら・ストローカラー...ブラック❁お盆休み期間中お値下げします8月11日~15日。



Paul Harnden ポールハーデン ポークパイ ストローハット 16/23 リボン ライトブラウン系 59【中古】



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