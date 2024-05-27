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Famous FS-1 ソプラノウクレレ美品
商品番号 F15522449151
商品名

Famous FS-1 ソプラノウクレレ美品
ブランド名 フェイマス
特別価格 税込 2,774 円
在庫状況 あり

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商品詳細

国産ウクレレ、フェイマスのソプラノウクレレFS-1です。中古ですがなかなかの美品です。傷一つありません。それにしては音程も良く、バランスの良いウクレレです。ケース等はないのでダンボールに入れて発送します。中古につき返品等はお受けできませんのでご了承ください。種類...ウクレレレベル...初心者
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