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CAREERING ピアス　両耳
商品番号 K61349206781
商品名

CAREERING ピアス　両耳
ブランド名 キャリアリング
特別価格 税込 11,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CAREERINGピアス３年前くらいに購入し数回着用して保管しておりました。使用感はありますが目立った汚れや傷などはありません。品番はわからないので画像での判断でよろしくお願いします。
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