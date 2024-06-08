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栓抜き！真鍮製（ブラス）★ハンド・キーフック★ウォレットチェーン接続★
商品番号 S43796307764
商品名

栓抜き！真鍮製（ブラス）★ハンド・キーフック★ウォレットチェーン接続★
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

真鍮製の栓抜きです親指を支点にテコの力で簡単に栓が抜けます普段はキーフックやウォレットチェーンにフックにいざと言うときスマートにビールの蓋を抜きましょう大量生産ではありません購入前に必ず在庫確認をして下さい他では手に入りませんウォレットチェーンその他パーツ→　#walletchainparts1942elバイカー系アイテムその他→　#biker1942el
http://narcologia.ru/goods/injure930767.html
http://narcologia.ru/goods/procurement148233.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric731245.html

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