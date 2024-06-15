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ナイキ エアマックス2 ライト ブルー ラグーン　26cm
商品番号 P60785621285
商品名

ナイキ エアマックス2 ライト ブルー ラグーン　26cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,750 円
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商品詳細

▼ご覧頂き有り難うございます。SNKRSにて購入したエアマックス2です。　大事に保管しておりましたが履く機会がない為　出品致します。▼サイズ:26.0cmUS8付属品:箱とタグのみ状態は非常に綺麗です※5回程着用しましたAirMax2LightBlueLagoon型番:AO1741-100#ナイキ#NIKE#AirMax#AirMax2LightBlueLagoonモデル/シリーズ···AIRMAXメインカラー···ホワイト、ブルーモデル/商品名···AIRMAX2
http://narcologia.ru/goods/browse375891.html
http://narcologia.ru/goods/unusable576474.html
http://narcologia.ru/goods/browse549491.html
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