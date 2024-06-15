ナイキ エアマックス2 ライト ブルー ラグーン　26cm

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商品詳細
▼ご覧頂き有り難うございます。SNKRSにて購入したエアマックス2です。 大事に保管しておりましたが履く機会がない為 出品致します。▼サイズ:26.0cmUS8付属品:箱とタグのみ状態は非常に綺麗です※5回程着用しましたAirMax2LightBlueLagoon型番:AO1741-100#ナイキ#NIKE#AirMax#AirMax2LightBlueLagoonモデル/シリーズ···AIRMAXメインカラー···ホワイト、ブルーモデル/商品名···AIRMAX2
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