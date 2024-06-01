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KIJIMA TAKAYUKI×DODOJEAN “SUEDE HAT”
商品番号 H74153521619
商品名

KIJIMA TAKAYUKI×DODOJEAN “SUEDE HAT”
ブランド名 キジマタカユキ
特別価格 税込 13,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価：39,600円21101-DD　SIZE：2　頭周り約59cm　ブリム約6.7cmCOL：BLACK　MATERIAL：SHEEPLEATHER/CUPRO100%状態はキズ・汚れのない極美品。付属品はありません。“KIJIMATAKAYUKI×DODOJEAN”より、上質で柔らかなシープスエードを使用したワイドブリムハット。ブラウンのキュプラ製裏地付き、薄い芯地なので柔らかく、丸めてバッグなどに収納することができます。深めのクラウンと自然に波打つブリムが良い雰囲気、大きめのサイズなので男性の方にもオススメです。
http://narcologia.ru/goods/troupe204811.html
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http://narcologia.ru/goods/response722842.html

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キジマタカユキ dodojean セーラーハット | settannimacchineagricole.it

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