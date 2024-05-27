極美品 FENDI フラグメント ケース ズッカ柄 レザー

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商品詳細
FendiLeatherCompactWallet-BlackWallets,Accessorieご覧頂きありがとうございます。フェンディのフラグメントケースになります。コインなども収納出来ます。黒いレザーにズッカ柄がとても見栄え良く、レディース、メンズ共に使って頂けます。極美品ですが、本来写真8枚目のようにフックが付いていますが取れてしまい無い状態です。使用には問題ないですが気になるようでしたらキーホルダーなどで代用も出来ます☆確実正規品になりますのでご安心下さい☆幅 12高さ7あくまで中古品です。ご理解ある方のみ宜しくお願い致します。フラグメントケースグリッターコインケース 小銭入れカード入れ 定期入れ名刺入れ型押し
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