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STONE ISLAND Reflective Beanie ニット帽　キャップ
商品番号 K32312469409
商品名

STONE ISLAND Reflective Beanie ニット帽　キャップ
ブランド名 ストーンアイランド
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー：グレー／シルバーサイズ：F素材：毛55％ガラス繊維19％ナイロン16％　　　　　ポリエステル6％ポリウレタン4％ART番号：7115N16C619AWのモデルです。着用回数は少なめで、目立つ汚れ等はありません。※4枚目の画像のように、リフレクターの素材が混ざっているので光に反射します。※7.8枚目の画像のように、タグの片側とれてます。1点を軽く縫ってあるだけだったので、外して着用するのが正解かと思います。ご理解のある方のみご購入よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/freezer995898.html
http://narcologia.ru/goods/ordering764679.html
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