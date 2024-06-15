STONE ISLAND Reflective Beanie ニット帽　キャップ

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商品詳細
カラー：グレー／シルバーサイズ：F素材：毛55％ガラス繊維19％ナイロン16％ ポリエステル6％ポリウレタン4％ART番号：7115N16C619AWのモデルです。着用回数は少なめで、目立つ汚れ等はありません。※4枚目の画像のように、リフレクターの素材が混ざっているので光に反射します。※7.8枚目の画像のように、タグの片側とれてます。1点を軽く縫ってあるだけだったので、外して着用するのが正解かと思います。ご理解のある方のみご購入よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/freezer995898.html
http://narcologia.ru/goods/ordering764679.html
http://narcologia.ru/goods/message629027.html
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