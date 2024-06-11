エルメス　ジャンボ　ブレスレット　これ以上値段下げません。

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商品詳細
エルメスのジャンボブレスレットです。色は茶色、編み込みタイプのほぼ新品です。 付属品がありません。本体のみとなります。腕周り17cmまでの人であれば使用出来ます。※お気軽にお声掛けください。アクセサリー材質···silver、本革
http://narcologia.ru/goods/cotton519961.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic861912.html
http://narcologia.ru/goods/plaque207407.html
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